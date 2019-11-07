Президент Беларуси встретился с советником по нацбезопасности ОАЭ

Президент Беларуси сегодня встретился с советником по национальной безопасности Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном. На встрече обсудили итоги разговора, который состоялся накануне. Напомним, Александр Лукашенко проводил переговоры с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Стороны отметили продуктивность встречи и абсолютную нацеленность на оперативную реализацию всех планов. А они по-настоящему масштабны и амбициозны: здесь и наука, и спорт, и военно-техническое сотрудничество. Сегодня также обсудили уже реализуемые и перспективные совместные проекты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, его применения в разных сферах. Даже само предложение ознакомить белорусскую делегацию с уровнем развития высоких технологий в Эмиратах заслуживает особого уважения.