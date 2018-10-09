Президент Беларуси встретился с заместителем Генерального секретаря ООН

Сегодня Александр Лукашенко встретился с заместителем Генерального секретаря - главой контртеррористического управления ООН. Как оказалось, Владимир Воронков тоже родом из Шкловского района. Одним из аспектов беседы стало общее отношение к малой родине. А также важность личной дружбы с Генеральным секретарем Антониу Гутерришем.