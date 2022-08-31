Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с жертвами наводнения в Пакистане

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с жертвами наводнения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"С чувством глубокой боли и печали в нашей стране узнали о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в пакистанских провинциях Синд и Хайбер-Пахтунхва", - говорится в соболезновании.