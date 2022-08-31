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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи с жертвами наводнения в Пакистане
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выразил соболезнования Президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви в связи с жертвами наводнения, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"С чувством глубокой боли и печали в нашей стране узнали о многочисленных человеческих жертвах в результате наводнения в пакистанских провинциях Синд и Хайбер-Пахтунхва", - говорится в соболезновании.
"От имени белорусского народа и себя лично высказываю искренние соболезнования и шлю слова поддержки Вашей Экселенции, родным и близким погибших. Надеюсь на скорейшее выздоровление пострадавших и преодоление последствий разрушительной стихии", - отметил глава государства.
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