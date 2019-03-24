Президент Беларуси высоко оценил новый проект "Штадлера"

В начале программы мы неспроста так подробно рассказали про поезд будущего. На неделе к нему было приковано особое внимание и на самом высоком уровне. В частности, этот новый проект высоко оценил Президент.



В четверг Александр Лукашенко встретился с главой швейцарской корпорации. Компания уже не первый год инвестирует в республику и весьма успешно. Всего за семь лет в предприятие в Фаниполе инвестировали около 90 млн евро. Теперь это самый современный завод «Штадлера» (а их два десятка по всему миру). Работу компании в нашей стране не раз ставил в пример другим зарубежным партнерам Александр Лукашенко.



В свою очередь Беларусь, по мнению гостя, очень привлекательная страна для иностранных инвесторов, и при любой возможности он рекламирует нас в качестве производственной площадки. Презентация поезда для столичного метро - еще одно тому подтверждение. На предприятии сейчас собирают шесть таких электричек. Еще четыре - план на 2020 год. Такими составами со временем обновят весь парк метрополитена. К слову, уже в конце марта состав начнет курсировать на второй линии, но это лишь обкатка, первых пассажиров поезд примет осенью.



Президент, конечно, не обошел эту новость стороной. Обращаясь к главе холдинга, Александр Лукашенко не исключил возможность совместного тест-драйва нового поезда.