3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
Президент Беларуси выступает за укрепление торгово-экономических связей стран СНГ
Стабильным отношениям между государствами СНГ будет способствовать широкий диалог Содружества с Евразийским экономическим союзом. О вариантах развития интеграции говорил Президент Беларуси на заседании Совета глав государств -участников Содружества.
Масштабный политический форум принимает Таджикистан. Официальные мероприятия начались в Душанбе ранним утром. В правительственной резиденции высоких гостей приветствовал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
День большой политики начался с традиционной церемонии фотографирования. Что практически всегда предшествует переговорной части любого саммита.
Затем лидеры в узком и расширенном форматах рассмотрели вопросы текущей деятельности Содружества, а также планы по развитию дальнейшего взаимодействия. Ключевые направления обозначил лидер председательствующего в СНГ Таджикистана. Это борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями, незаконной миграцией и торговлей людьми. Ранее эксперты прогнозировали, что наиболее принципиальной темой саммита может стать как раз безопасность. Большое внимание уделили гуманитарному сотрудничеству и экономике. О развитии и укреплении торгово-экономических связей говорил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на мировых рынках уже превращается в норму использование неправовых механизмов. Это ставит экономики Содружества в уязвимое положение, и защитить свои интересы на глобальной платформе можно только сообща.
В целом, главы государств обсудили около 20-ти вопросов. Также за рамками саммита запланированы и двусторонние мероприятия Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные темы взаимодействия и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей. Страны уже подготовили проект всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве.
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Политика
Все
Общество
Все
Богодель: То, что Беларусь сегодня формирует повестку безопасности в регионе - очень важно
Разработку новых форм и методов противодействия современным угрозам обсуждают в Минске
Вступил в силу приговор по уголовному делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси
Проект "Руководитель будущего" объединил студентов БГУ. Расскажем, на что направлена инициатива
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов