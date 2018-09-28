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Президент Беларуси выступает за укрепление торгово-экономических связей стран СНГ

Стабильным отношениям между государствами СНГ будет способствовать широкий диалог Содружества с Евразийским экономическим союзом. О вариантах развития интеграции говорил Президент Беларуси на заседании Совета глав государств -участников Содружества.

Масштабный политический форум принимает Таджикистан. Официальные мероприятия начались в Душанбе ранним утром. В правительственной резиденции высоких гостей приветствовал Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

День большой политики начался с традиционной церемонии фотографирования. Что практически всегда предшествует переговорной части любого саммита.

Затем лидеры в узком и расширенном форматах рассмотрели вопросы текущей деятельности Содружества, а также планы по развитию дальнейшего взаимодействия. Ключевые направления обозначил лидер председательствующего в СНГ Таджикистана. Это борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями, незаконной миграцией и торговлей людьми. Ранее эксперты прогнозировали, что наиболее принципиальной темой саммита может стать как раз безопасность. Большое внимание уделили гуманитарному сотрудничеству и экономике. О развитии и укреплении торгово-экономических связей говорил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на мировых рынках уже превращается в норму использование неправовых механизмов. Это ставит экономики Содружества в уязвимое положение, и защитить свои интересы на глобальной платформе можно только сообща.

В целом, главы государств обсудили около 20-ти вопросов. Также за рамками саммита запланированы и двусторонние мероприятия Беларуси и Таджикистана. Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон обсудят наиболее актуальные темы взаимодействия и проконтролируют ход реализации прежних договоренностей. Страны уже подготовили проект всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве.

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