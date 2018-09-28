Президент Беларуси выступает за укрепление торгово-экономических связей стран СНГ

Затем лидеры в узком и расширенном форматах рассмотрели вопросы текущей деятельности Содружества, а также планы по развитию дальнейшего взаимодействия. Ключевые направления обозначил лидер председательствующего в СНГ Таджикистана. Это борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, экономическими преступлениями, незаконной миграцией и торговлей людьми. Ранее эксперты прогнозировали, что наиболее принципиальной темой саммита может стать как раз безопасность. Большое внимание уделили гуманитарному сотрудничеству и экономике. О развитии и укреплении торгово-экономических связей говорил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что на мировых рынках уже превращается в норму использование неправовых механизмов. Это ставит экономики Содружества в уязвимое положение, и защитить свои интересы на глобальной платформе можно только сообща.