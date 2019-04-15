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Президент Беларуси завтра совершит официальный визит в Турцию
Глава государства проведет в Анкаре переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудят политические вопросы, развитие торгово-экономического взаимодействия, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. По итогам ожидается подписание пакета международных документов. В этот же день в Анкаре пройдет встреча деловых кругов двух стран.
О том, что Беларусь и Турция намерены выйти на новый уровень отношений, Александр Лукашенко заявил в интервью крупнейшему новостному агентству этой страны "Анадолу" - оно уже опубликовано. Разговор в преддверии визита белорусского лидера в Турцию получился обстоятельным. Спектр тем был самый широкий: от вопросов международной политики до перспектив двусторонних отношений. Минск и Анкара в последнее время активно развивают сотрудничество, и переговоры на высшем уровне станут возможностью обсудить совместные проекты и развитие торговли между странами.
Новости крупнейшего информагентства Турции выходят на десятке языков в 45 государствах. Таким образом, аудитория в этих странах сможет достоверно узнать о позиции Беларуси по вопросам глобальной политики и экономики.
Полную версию интервью Александра Лукашенко информагентству "Анадолу" смотрите сегодня вечером в эфире"Беларусь 1".
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