Президент: Белорусские власти не против приватизации

Белорусские власти не против приватизации, но она не должна быть обвальной или шоковой. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию.

В 2016 году банк принял четырехлетнюю стратегию для Беларуси, где признается повышение уровня международной открытости страны. Сегодня, на экваторе исполнения документа, аналитики ЕБРР указывают на эффективность белорусской экономики. Второй год подряд Европейский банк реконструкции и развития улучшает прогноз по росту ВВП нашей страны. На 2018 - плюс 2 %. Банк подчеркивает заинтересованность в сотрудничестве с Минском и намерен ежегодно инвестировать в национальную экономику миллионы долларов. Высокую степень доверия в сотрудничестве определяет репутация партнеров. Об этом сегодня говорили во Дворце Независимости.

Глава белорусского государства отдельно остановился на вопросах участия ЕБРР в приватизации отечественных предприятий, подчеркнув, что она должна в первую очередь отвечать интересам народа.