Президент: Безопасность во время Европейских игр должна быть обеспечена, но без излишеств

Безопасность во время Европейских игр должна быть обеспечена, но без излишеств. Это подчеркнул сегодня Президент Александр Лукашенко, принимая с докладом министра внутренних дел Игоря Шуневича. Глава государства поинтересовался, как складывается оперативная обстановка в стране, и высказал мнение относительно заборов в фан-зонах и местах проведения спортивного праздника.



Еще одна важная тема - хоккей. Президент отметил, что в минском "Динамо" необходимо перестраивать принцип подбора игроков. Финансировать огромное количество легионеров, когда хватает своих талантливых ребят, бессмысленно. В ближайшие годы упор будет сделан именно на подготовку собственных талантов.



