Президент: Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах

Демократии и свободы в Беларуси нисколько не меньше, чем в других странах. Об этом заявил Президент во время встречи с руководителями конституционных судов зарубежных государств во Дворце Независимости.



Восемь арбитров из Европы и Азии обсудили с Александром Лукашенко все интересующие вопросы, в том числе и главный закон нашей страны. В этом году ему исполняется двадцать пять лет. В основе нашей Конституции - опыт и других государств, в частности, США, Германии и Франции. Однако сегодня эти страны переживают политические кризисы, которые вызваны и неповоротливостью закона. В ФРГ это нелегалы, в Пятой республике - "желтые жилеты", требующие фундаментальных изменений в законодательстве страны. Беларусь не может себе позволить неоправданный риск, оттого каждый шаг, будь то экономика, торговля или политика, должен быть выверенным. Тем более если дело касается Конституции.







Никаких закрытых тем: в дружеской атмосфере Глава государства ответил на все интересующие зарубежных гостей вопросы. Но основной момент - развитие ключевого для любой страны документа, который, конечно, нуждается и в доработке. 25 лет назад, когда в стране был коллапс, нужно было сохранить государство, обеспечить гражданам хотя бы минимальную зарплату и возможность купить продукты. Сегодня мир и общество стремительно меняются. Ритм XXI века учитывают и конституционные суды. Так, среди участников встречи - представители Азербайджана, России, Чехии и Венецианской комиссии. Этот европейский институт занимается изучением законов в странах Европы, а также Северной и Южной Америки. Беларусь уже с 1994 года активно сотрудничает с организацией. За это время сделали многое, но еще больше работы сделать предстоит.



Встречу с Президентом для руководителей международных судов предваряла большая конференция в Минске. Цель масштабного мероприятия - разработка нового подхода и доработка правового поля разных стран. Обсудили эксперты и белорусскую Конституцию - как ей дальше развиваться и как двигаться в этом ключе другим государствам. Только совместными усилиями можно укрепить конституционное правосудие и в каждой стране по отдельности, и на континенте в целом, считают эксперты.



