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Президент: детская улыбка - самое большое счастье

Новогодний благотворительный праздник с участием Президента сегодня стал кульминацией акции "Наши дети". Во Дворец Республики на Главную елку страны приехали более двух тысяч ребят со всей Беларуси. Среди них и те, кто, к сожалению, остался без попечения родителей, а также юные активисты и победители творческих конкурсов. И как отметил Александр Лукашенко, детская улыбка - самое большое счастье.

Для ребят подготовили новогоднее праздничное шоу под названием "Формула добра". Более ста актеров и танцовщиков, на сцене спецэффекты и мораль - добро и чудо всегда победят. Не ушли маленькие зрители и без подарков от Президента.

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