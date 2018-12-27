Президент: детская улыбка - самое большое счастье

Новогодний благотворительный праздник с участием Президента сегодня стал кульминацией акции "Наши дети". Во Дворец Республики на Главную елку страны приехали более двух тысяч ребят со всей Беларуси. Среди них и те, кто, к сожалению, остался без попечения родителей, а также юные активисты и победители творческих конкурсов. И как отметил Александр Лукашенко, детская улыбка - самое большое счастье.

