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Президент: ЕБРР уделяет большое внимание проектам, от которых зависит качество жизни людей

Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития. Об этом вчера Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с главой финансового учреждения Сумой Чакрабарти. 2018 стал самым успешным за всю историю взаимодействия с банком. В прошлом году инвестиции в экономику Беларуси выросли вдвое. ЕБРР профинансировал 21 проект на 360 миллионов евро. Александр Лукашенко отметил, что большое внимание банк уделяет проектам, от которых зависит качество жизни людей.

В 2022 запланировано очередное заседание управляющего совета ЕБРР. Глава белорусского государства предложил провести его в Минске. Все будет организовано на самом высоком уровне. По словам главы финансовой структуры, достижение таких высоких показателей обусловлено стратегическим курсом Беларуси и эффективной политикой. Для инвесторов это очень важно, отметил глава ЕБРР.

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