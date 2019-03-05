Президент: ЕБРР уделяет большое внимание проектам, от которых зависит качество жизни людей

Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития. Об этом вчера Президент Александр Лукашенко заявил на встрече с главой финансового учреждения Сумой Чакрабарти. 2018 стал самым успешным за всю историю взаимодействия с банком. В прошлом году инвестиции в экономику Беларуси выросли вдвое. ЕБРР профинансировал 21 проект на 360 миллионов евро. Александр Лукашенко отметил, что большое внимание банк уделяет проектам, от которых зависит качество жизни людей.

