3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси находится в Беларуси с двухдневным визитом
Президент Александр Лукашенко проведет переговоры с главой Египта. Абдель Фаттах ас-Сиси находится в Беларуси с двухдневным визитом. Так, накануне он встретился с представителями правительства. Стороны договорились сформировать совет делового сотрудничества для создания совместных предприятий. Об этом и развитии экономического взаимодействия, снятия барьеров в торговле сегодня будут говорить во Дворце Независимости, как в узком, так и расширенном составе при участии делегаций. На повестке дня: открытие дипломатического представительства в Беларуси и возможное появление прямого авиарейса Минск - Каир. Подробности смотрите в следующих выпусках "Новостей".
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера