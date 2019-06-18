Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси находится в Беларуси с двухдневным визитом

Президент Александр Лукашенко проведет переговоры с главой Египта. Абдель Фаттах ас-Сиси находится в Беларуси с двухдневным визитом. Так, накануне он встретился с представителями правительства. Стороны договорились сформировать совет делового сотрудничества для создания совместных предприятий. Об этом и развитии экономического взаимодействия, снятия барьеров в торговле сегодня будут говорить во Дворце Независимости, как в узком, так и расширенном составе при участии делегаций. На повестке дня: открытие дипломатического представительства в Беларуси и возможное появление прямого авиарейса Минск - Каир. Подробности смотрите в следующих выпусках "Новостей".