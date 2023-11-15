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Президент Экваториальной Гвинеи подтвердил приглашение в адрес Лукашенко посетить с визитом его страну
Президент Экваториальной Гвинеи подтвердил приглашение в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко посетить с визитом его страну, подчеркнув, что в Экваториальной Гвинее ждут и серьезно готовятся к приезду главы белорусского государства. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой напресс-службу МИД Беларуси.
В этой связи существенное внимание в ходе визита в Экваториальную Гвинею белорусской делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Алейником было уделено теме наполнения предстоящих переговоров на высшем уровне.
Сергей Алейник 15 ноября во главе белорусской делегации в составе министров сельского хозяйства Сергея Бартоша и здравоохранения Дмитрия Пиневича, заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Татьяны Столяровой был принят Президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого. В ходе встречи по итогам работы белорусской делегации в Малабо обстоятельно обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, образования, науки и технологий, промышленности, строительства и других.
Главой Экваториальной Гвинеи отдельно обозначена весьма актуальная тема продовольственной безопасности. Им отмечено, что опыт белорусской стороны в этом вопросе особенно востребован в Африке.
Отдельное внимание уделено перспективам реализации кооперационных проектов в сфере переработки рыбы и создании аграрных комплексов в Экваториальной Гвинее по белорусским проектам. Затронуты вопросы поставок белорусской сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники для нужд экватогвинейской экономики.
Фото: БЕЛТА
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