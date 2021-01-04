3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент: Год будет непростым, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет
C вопросов безопасности и поддержания правопорядка в стране начался рабочий год президента.
Криминогенная ситуация, стабилизация обстановки в Беларуси, деятельность прокуратуры. Эти темы сегодня обсуждали у главы государства. Первая рабочая встреча у Александра Лукашенко состоялась с генпрокурором. Андрей Швед был назначен на этот ответственный пост в сентябре. В целом последние полгода стали непростыми для всей правоохранительной системы.
А. Лукашенко принял с докладом генпрокурора Беларуси
Свой доклад генпрокурор начал с анализа криминогенной обстановки в стране. Она полностью под контролем правоохранителей. Они смогли дать серьезный отпор деструктивным силам и всем тем, кто всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Беларуси. На этой почве (по словам Андрея Шведа) было совершено более тысячи преступлений. Однако президента интересовало не только это, но и как в целом обстоят дела в борьбе с преступностью.
Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей
Андрей Швед доложил главе государства о мерах по наведению порядка на улицах. Предпринятые шаги, слаженная работа всех госструктур, ответственных за безопасность, позволили не допустить бесчинств и хаоса.
"Сегодня на наших улицах обеспечивается безопасность, спокойствие. Правоохранительный блок и дальше будет действовать в этом ключе", - подчеркнул генеральный прокурор.
Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена. Главой государства поставлена задача, чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности.
Генпрокуратура предлагает усилить ответственность за проявления экстремизма
Как в любом правовом государстве, в Беларуси соблюдается принцип неотвратимости наказания за совершенные преступления. К слову, в этом году Генпрокуратура намерена внести блок предложений по изменению законодательства в части усиления ответственности (в том числе и уголовной) за экстремизм, а также нарушение общественного порядка. В частности, конкретизируют определенные действия и их квалификацию в качестве экстремизма.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
III чемпионат по колке дров среди СМИ пройдет 7 ноября. Расскажем, как тренируются команды
По каким показателям Беларусь закрепилась в топе сильнейших стран мира
В мире
Все
Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов