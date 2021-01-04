Президент: Год будет непростым, и надо во что бы то ни стало сохранить свой суверенитет

C вопросов безопасности и поддержания правопорядка в стране начался рабочий год президента.

Криминогенная ситуация, стабилизация обстановки в Беларуси, деятельность прокуратуры. Эти темы сегодня обсуждали у главы государства. Первая рабочая встреча у Александра Лукашенко состоялась с генпрокурором. Андрей Швед был назначен на этот ответственный пост в сентябре. В целом последние полгода стали непростыми для всей правоохранительной системы.

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Свой доклад генпрокурор начал с анализа криминогенной обстановки в стране. Она полностью под контролем правоохранителей. Они смогли дать серьезный отпор деструктивным силам и всем тем, кто всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Беларуси. На этой почве (по словам Андрея Шведа) было совершено более тысячи преступлений. Однако президента интересовало не только это, но и как в целом обстоят дела в борьбе с преступностью.





Криминогенная ситуация в Беларуси находится под полным контролем правоохранителей

Андрей Швед доложил главе государства о мерах по наведению порядка на улицах. Предпринятые шаги, слаженная работа всех госструктур, ответственных за безопасность, позволили не допустить бесчинств и хаоса.

"Сегодня на наших улицах обеспечивается безопасность, спокойствие. Правоохранительный блок и дальше будет действовать в этом ключе", - подчеркнул генеральный прокурор.

Также доложено о результатах работы по розыску и привлечению к ответственности всех участников массовых беспорядков. В 2021 году интенсивность розыска этих лиц будет только усилена. Главой государства поставлена задача, чтобы ни одно лицо, которое посягнуло на общественный порядок, подняло руку на правоохранителей, не ушло от строгой ответственности.

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