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Президент
Президент: Громкие коррупционные дела в медицине не должны бросать тень на честных и порядочных врачей
11.09.2018
15:27
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
3 часа назад
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
02.11.2024
21:14
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
02.11.2024
19:04
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
02.11.2024
10:18
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"Катюшин расчет": о чем мечтает Грузия, Или как эту мечту пытаются растоптать улицы?
2 часа назад
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3 часа назад
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3 часа назад
В Беларуси будет сформировано 153 территориальные комиссии для проведения президентских выборов
02.11.2024
17:20
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02.11.2024
15:44
Общество
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Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
2 часа назад
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
2 часа назад
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2 часа назад
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2 часа назад
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01.11.2024
17:26
"Прокормить всю страну" - почему важно возродить Полесье и чем Президенту так полюбился этот регион
01.11.2024
16:39
БУТБ будет сотрудничать с коллегами из Нигерии
01.11.2024
11:00
Парламентарии Беларуси приняли в первом чтении законопроект о республиканском бюджете на 2025 год
31.10.2024
17:39
ВТБ (Беларусь) увеличил сумму кредита без залога для малого бизнеса до 1 млн рублей
31.10.2024
16:58
В мире
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Военные Израиля ликвидировали ливанского полевого командира организации "Хезболла"
2 часа назад
Выборы президента США: кто лидирует, чего опасаются и компроматы на кандидатов
2 часа назад
Что пишут и говорят СМИ по итогам II Минской международной конференции по евразийской безопасности
2 часа назад
Выборы лидера Молдовы прервали на четырех участках из-за тревоги минирования
4 часа назад
Регионы
Все
В Бресте образовали областную комиссию по выборам Президента
01.11.2024
18:01
Где в Минске включат новую иллюминацию
30.10.2024
18:51
БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
30.10.2024
18:14
Нюансы белорусской истории разобрали педагоги на семинаре "Справедливая история" в Минске
30.10.2024
16:00
На республиканском молодежном форуме обсудили избирательную кампанию и участие в ней молодежи
30.10.2024
15:50
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Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
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18.09.2024
14:40
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21:23
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