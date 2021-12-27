Президент: Каждый маленький белорус на деле знает, что бесконечно дорог и нужен своей стране

Огни на Главной елке страны зажглись! Новогодний праздник во Дворце Республики 27 декабря собрал ребят со всей Беларуси, что стало кульминацией большой акции "Наши дети", которая объединила не одно поколение белорусов. В хороводе праздничного настроения около двух с половиной тысяч ребят. Это отличники учебы, победители олимпиад, спортивных соревнований, воспитанники домов-интернатов, ребята из многодетных семей. Это для них добрая музыкальная сказка, дискотека, хороводы и, конечно, подарки от главы государства. И традиционно поздравления из первых уст. Александр Лукашенко всегда находит место в плотном президентском графике, чтобы лично встретиться с ребятами: "Каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что бесконечно дорог и нужен своей стране". Ребята обещают: они дадут много поводов, чтобы Беларусь ими гордилась.

О марафоне добра Вероника Бута.

Амбициозные и подающие надежды. 2021-й для этих маленьких белорусов стал годом их личных побед. Пускай, может, и маленьких (по нашим взрослым меркам), но таких необходимых на их жизненном пути. Их шаги к большому успеху уже достойны уважения.

Такие разные ребята, такие открытые этому миру, искренне верящие в чудеса. И это вдохновляет, ведь волшебство случается только тогда, когда в него веришь всем сердцем.

В Новый год нет ничего чудеснее, чем исполнение заветных детских желаний.

Только в этом году как минимум миллион детей по всей стране поверит в волшебство благодаря самой доброй белорусской акции - "Наши дети". Сегодня кульминация праздника. Президентская елка собрала почти 2,5 тысячи ребят со всех уголков страны. Поздравить юных белорусов традиционно приехал глава государства.













Марафон подарков продолжается вот уже более четверти века. Акция объединила не одно поколение белорусов, которые, как отметил Александр Лукашенко, "растут и взрослеют на добрых и красивых историях, рассказанных на этой сцене нашими любимыми артистами". Для него как Президента присутствовать на этом празднике - это тоже своего рода подарок.

Это возможность на мгновение отвлечься от политических дел, иногда не очень приятных, и вместе с вами окунуться в мир детства - в мир, в котором есть сказка, где есть место мечтам и, самое главное, чудесам. Я счастлив, что за годы проведения благотворительного проекта "Наши дети" каждый маленький белорус не на словах, а на деле знает, что он бесконечно дорог и нужен своей родной стране. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Сегодня не будет слов о хитросплетениях в большой политике. Не будет и отчета о работе чиновников. Но слова с этой сцены прозвучат не менее важные и нужные - благодарность всем, кто делает детство ребят счастливым и беззаботным. Звучат слова, над которыми, порой, важно задуматься не столько детям, сколько их родителям.

Прежде всего хочу поблагодарить наших милиционеров и военных, людей в погонах, которые берегут мир на нашей земле и дают нам возможность изо дня в день быть счастливыми и под Новый год собираться в таком составе в этом прекрасном зале. Я благодарю организаторов новогодних детских праздников, которые стараются воплотить в жизнь все ваши предновогодние ожидания и мечты. В эти предновогодние дни нет ни одного ребенка в стране, который бы не был окружен нашей теплой заботой и вниманием. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Дорогие наши дети, всегда знайте и помните: все, что мы делаем в канун Нового года и после него в обычные рабочие дни,делаем с любовью и верой в вас", - отметил Александр Лукашенко.













Они обязательно ответят благодарностью, прививая уже своим детям правильные ценности, строя хорошие дороги, делая научные открытия, создавая мировые шедевры, прославляя свою страну.

На Главной елке сегодня и семьи наших героев – тех, кто хорошо знал, что такое долг и Родина: погибших летчиков и бойца "Альфа". И именно родственники героев Беларуси разместились рядом с Президентом.

Волшебная сила есть в каждом из нас. Это доброта и любовь. Желание радовать не только себя, но и вовремя вспомнить о тех, кто рядом.

Мечты должны сбываться! А как иначе?