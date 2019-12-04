3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Президент лично представит коллективу облисполкома нового губернатора столичного региона Турчина
Что-то подобное случалось всего несколько раз: в 2010-м Лукашенко представлял Шапиро губернатором Гродненщины, в 2008-м - Косинца (Витебщина) и Рудника (Могилевщина).
И вот как раз сегодня чиновникам нужно держать ухо в остро: задачи однозначно прозвучат для всех.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS
Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все