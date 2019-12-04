Президент лично представит коллективу облисполкома нового губернатора столичного региона Турчина

Что-то подобное случалось всего несколько раз: в 2010-м Лукашенко представлял Шапиро губернатором Гродненщины, в 2008-м - Косинца (Витебщина) и Рудника (Могилевщина).



И вот как раз сегодня чиновникам нужно держать ухо в остро: задачи однозначно прозвучат для всех.



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