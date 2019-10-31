Президент: между Минском и Буэнос-Айресом укрепляются дружественные связи

Несмотря на географическую отдаленность, между Минском и Буэнос-Айресом укрепляются дружественные связи. Это отметил Глава белорусского государства Александр Лукашенко в поздравлении Альберто Фернандесу с избранием на должность Президента Аргентинской Республики. Выборы в этой южноамериканской стране состоялись в минувшее воскресенье. Левоцентристского представителя оппозиции Альберто Фернандеса поддержали почти 48 % избирателей. Избранный президент вступит в должность 10 декабря.



