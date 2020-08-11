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Президент Молдовы поздравил Александра Лукашенко с победой на президентских выборах
В адрес Александра Лукашенко продолжают поступать поздравления с победой на президентских выборах. Как отметил в послании лидер Молдовы Игорь Додон, переизбрав Александра Лукашенкона высокий пост Главы государства, белорусский народ оказал ему "высокое доверие и выразил широкую поддержку избранному политическому и социально-экономическому пути развития". Игорь Додон считает, что продуктивный диалог и тесное сотрудничество Молдовы и Беларуси по различным направлениям будут содействовать дальнейшему укреплению отношений между странами и народами в конструктивном русле.
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