Александр Лукашенко в начале недели собрал на совещание силовой блок, чтобы обсудить вопросы общественно-политической обстановки. Ситуация вынуждает держать руку на пульсе. Режиссеры из-за рубежа дают понять, что хотят для нас новых потрясений. А потому постоянно меняют тактику. При этом не прекращаются попытки радикализировать ситуацию на улицах.