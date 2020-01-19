Президент на неделе провел совещание по 4-ем народным вопросам и принял указы

Слово и дело. Где первое - конкретно, а второе - быстро и буквально. Этот принцип белорусской системы мы в очередной раз наблюдали на уходящей неделе. Судите сами. Во вторник - первый день Нового года по старому стилю - Президент проводит совещание по 4-ем народным вопросам. Это лжепосредники в госзакупках, дутые цены на строительство, перезапуск "зеленой" экологичной экономики и ранние пенсии для тяжелых условий труда.



Это было слово. Последнее в обсуждении экологических новелл и пенсий. Уже в пятницу мы увидели дело. Точнее, два указа, за которыми последуют реальные дела. В этом, кстати, проявилась особенность белорусской системы - широкая, откровенная, а часто и горячая дискуссия до принятия решения. Но, как только оно принято, дебаты смолкают, все по вертикали исполняют.



В этом, кстати, залог живучести и эффективности белорусской системы, за которую Президент во вторник призвал не беспокоиться. Перемены идут, но не в ущерб людям, и не для слома государства. "Революционерам" предложено успокоиться. До выборов как минимум.



Как это работает в преломлении четырех народных вопросов, поднятых на неделе? Спросим у нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева. Он отрабатывал диалог во вторник и анализировал указы в пятницу.



Что значит на деле постулат "революций не ждите" - нам люди дороже?



Давайте откровенно. Что было бы революцией в нашем, человеческом понимании? Вариант номер один: "зеленый" и новогодний. Если бы каждый из нас, подчеркиваю, каждый, купил или вырастил ель, на праздники выставил ее в кадке дома, а уже 15 января своими руками высадил в парке. Зелено, экологично, красиво…



Это точно: если не революция, то как минимум перелом в сознании. Ведь сегодня многие изрядно полысевшие и, увы, уже погибшие ели в контейнерах появляются аккуратно на "первомай".



Хорошо, а революция номер 2?



Вторая революция могла бы идти сверху. Например, если бы наше государство залпом приняло скандинавский стандарт раздельного сбора мусора и те же штрафы за неисполнение. Только представьте: рано утром 2 января вас штрафуют. И не за три пакета мусора вперемешку, а за то, что в пакете с пластиком вы забыли скрутить крышечки с бутылок и тщательно смять ПЭТы.



Скандинавы именностали первыми в мире по "зеленой" теме. К сожалению, наша культура еще не дошла до их уровня, мы провели эксперимент в Могилеве и обнаружили в контейнере для бумаги все что угодно, кроме необходимого.



Конечно, у нас далеко не все плохо. В том же Могилеве - инновационные контейнеры под землей. Ни грязи, ни запаха. Сознательность людей растет. Раздельного сбора с каждым годом все больше. И это именно то, о чем говорит Президент: не ломая ни экономику, ни людей через колено шаг за шагом идти к "зеленому стандарту". Идти от жизни.



Помните, Глава государства еще 10 лет назад буквально за руку привел первый суперсовременный на тот момент завод в Брест. Тогда он казался фантастикой. А сегодня уходим от пластиковой посуды, возвращаем на новом технологичном уровне сбор стеклотары и макулатуры, от сжигания грязного пластика переходим к производству из него оградок, плитки и люков для канализации.







Или вот у соседей в Логойске - шикарный пример. Пакеты из кукурузы. Абсолютно натуральные и безвредные для природы. И поскольку мы не в хрущевские времена живем, и не в Техасе, скоро здесь перейдут на настоящее белорусское сырье - бульбу, точнее, картофельные отходы.



Все "зеленые" новеллы поддержаны Президентом, а правительству даны жесткие сроки для перезапуска этого большого кластера экономики. От ухода в стекло и бумагу до строительства новых заводов возле свалок и производства из органики компоста, который потом используют для благоустройства новостроек. Чтобы не буераки из песка и глины для новоселов, а зеленая лужайка под окном в первый же год.



Отходы - это новый кластер экономики - предприятия, технологии, рабочие места и заработок. Плюс чистая вода, земля и воздух для нас и наших детей.



В вопросе экологии с резонами Президента и общества не поспоришь. Но мы знаем, что на совещании спорили по другим вопросам - это посредники в госзакупках и доходы застройщиков. Андрей "Кью Продест"? - Кому выгодно, чьи интересы затрагивают эти вопросы?



В конечном итоге - наши с вами. Но, давайте по порядку. Первый народный вопрос - маржа застройщика. Президент обратил внимание, что среди бизнесменов, которые плотно занимаются строительством наших с вами квартир, слишком много миллионеров. Логично же спросить - откуда "дровишки"? Вот как это было.



Как это работает на пальцах. Допустим вы, Виктория, и вы, Иван Михайлович, хотите построить квартиры. А я - тот самый "потенциальный миллионер". Все, что мне нужно, - зарегистрировать контору "Рога и Копыта", ну ладно, без Ильфа и Петрова, и так, чтобы звучало - скажем "Супер Строй Капитал Менеджмент", для солидности.



Дальше, пользуясь связями, громким именем, удачей или стартовым капиталом я выигрываю тендер на землю, собираю с вас деньги, нанимаю "стройтрест номер три" и за ваши же средства делаю вас новоселами. Строители идут по смете и по средним ценам в регионе. А вот я как частник могу содрать с вас любую премию. Так что квартиры вам обойдутся на треть дороже.



В итоге такой схемы реальные застройщики без заказов, вынуждены идти ко мне в подмастерья, вы - залезете в долги, государство ищет, как удержать строителей в Беларуси. А я как успешный посредник поеду отдыхать на Лазурный Берег.



Справедливо? - Нет. Отсюда и соломоново решение Президента по итогам совещания. Если застройщик берет деньги у людей - максимум, что он может накрутить, - это 5 %. Хочешь больше - либо строй сам и за свои деньги, либо продавай юридическим лицам, торгуйся с ними за каждый цент.



И второе. Приоритет в распределении земли будет тем, у кого не красивый офис, а свои техника, строители, комбинаты и проектировщики. Миллионеры "с громкими именами" без всего этого пойдут в конец очереди.



И еще один вопрос, примерно из той же оперы. Посредники в госзакупках. Президента возмутило, что они возникают даже внутри Беларуси и на белорусские товары.



Одно дело, когда предприятию нужно срочно выйти на новый далекий рынок. Это деньги и время. Ему легче нанять посредника, который за разумные деньги, имея свои магазины, транспорт и связи в далекой чужбине продаст белорусскую продукцию.







Или другой пример - ближе к нам. Иван Михайлович, кто занимается уборкой, или модным словом "клининг" у нас в компании?



- Частная фирма.



Именно. Это результат тендера. В итоге, мы занимаемся своим делом - телепроизводством. А клининговая фирма своим - и в наших кабинетах, и в студии - чисто и красиво. Виктория, как хозяйка, это, думаю, подтвердит.



- Нет предела совершенству. Но в целом согласна.



А представьте, что нам запретили бы посредников. Нужно было бы держать в штате уборщиц. Закупать им технику, моющие средства. Да еще если нам не нравится, как убирают, - уволить человека очень сложно. А вот поменять фирму, которая не справилась, гораздо легче. Главное условие, чтобы тендер был прозрачным, мы выбирали лучших по цене и качеству, и процедура не была громоздкой - в цифровой век все-таки живем.



И решения здесь уже приняты. Правительство вводит цифровую систему госзакупок. Там все как на ладони. Кто, почем, из каких вариантов выбирает. Контролеры в любой момент времени могут проверить, не жульничает ли заказчик и победитель конкурса. Главное требование Президента - ускорить цифровизацию и подключить к ней общество. Так и будет сделано, крутой вице-премьер, точнее, первый вице-премьер Дмитрий Крутой пообещал.



По сути, Президент своим решением возрождает советский еще народный контроль, но на новой технологичной базе. А мы как журналисты, эксперты и небезучастные граждане, уж поверьте, будем хорошими и неподкупными общественными ревизорами. Еще и сюжеты про это снимем.



Вот такие народные новации нам принесла третья неделя нового года.

