Президент: Нам важно услышать мнения людей

Разработкой реально действенных и современных механизмов экономического роста страны займутся участники Всебелорусского народного собрания.

Всебелорусское народное собрание определит судьбу страны на ближайшие 5 лет

Всебелорусское народное собрание состоится в начале 2021 года

Неприкрытая агрессия на улицах белорусских городов





Президент о внутриполитической обстановке в Беларуси

Комментируя происходящее на улицах, особенно события в столице, Александр Лукашенко отметил, что речь идет уже не об информационной войне, а существует реальная террористическая угроза. На это власть и правоохранители будут реагировать соответственно.

Так называемая общенациональная забастовка провалилась

В последние дни белорусы видели, как активно в различных телеграм-каналах и мессенджерах звучали призывы не только к уличным протестам, но и к стачкам на предприятиях. С уверенностью можно сказать, что так называемая общенациональная забастовка не случилась.



Общаясь с журналистами по итогам совещания, белорусский премьер рассказал, что обстановка в трудовых коллективах рабочая и спокойная.



Экономика страны работает и останавливаться не собирается