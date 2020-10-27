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Президент: Нам важно услышать мнения людей
Разработкой реально действенных и современных механизмов экономического роста страны займутся участники Всебелорусского народного собрания.
Всебелорусское народное собрание определит судьбу страны на ближайшие 5 лет
Всебелорусское народное собрание состоится в начале 2021 года
Неприкрытая агрессия на улицах белорусских городов
Президент о внутриполитической обстановке в Беларуси
Комментируя происходящее на улицах, особенно события в столице, Александр Лукашенко отметил, что речь идет уже не об информационной войне, а существует реальная террористическая угроза. На это власть и правоохранители будут реагировать соответственно.
Так называемая общенациональная забастовка провалилась
В последние дни белорусы видели, как активно в различных телеграм-каналах и мессенджерах звучали призывы не только к уличным протестам, но и к стачкам на предприятиях. С уверенностью можно сказать, что так называемая общенациональная забастовка не случилась.
Общаясь с журналистами по итогам совещания, белорусский премьер рассказал, что обстановка в трудовых коллективах рабочая и спокойная.
Экономика страны работает и останавливаться не собирается
Можно сказать одно: белорусы уважают то, что имеют, и намерены это сохранить. Экономика страны, пусть и в непростых условиях на фоне пандемии работает и останавливаться не собирается. Больше подробностей совещания во Дворце Независимости вечером в "Панораме".
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