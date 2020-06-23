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Президент направился с рабочим визитом в Россию
Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию. Самолет Главы государства вылетел из Национального аэропорта Минск. Планируется, что завтра Глава государства вместе с сыновьями будет присутствовать в Москве на военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Он состоится на Красной площади, где соберутся также лидеры Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Сербии. Традиционные празднования 9 Мая в России были отменены из-за эпидемии коронавируса и введенных карантинных мер. И хотя ситуация с распространением COVID-19 в союзной стране еще напряженная, российские власти решили провести парад 24 июня. Именно в этот день состоялся легендарный парад победителей 1945 года. Помимо российских военнослужащих, в нем примут участие представители 13 государств, в том числе парадный расчет из Беларуси. Нашу страну представят военнослужащие сводной роты почетного караула.
В Минске священная традиция не была нарушена и, несмотря на критику, Беларусь провела военный парад победителей именно 9 Мая.
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву. Белорусский борт №1 приземлился в международном аэропорту Внуково.
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