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Президент направился в Сочи

Сегодня Президент направился с рабочим визитом в Россию. Самолет Главы государства несколько минут назад вылетел из Национального аэропорта Минск и направился в Сочи, где запланирована встреча Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Президенты Беларуси и России обсудят вопросы Союзного государства

Основной темой обсуждения станут ключевые темы двусторонних отношений, в том числе перспективы углубления интеграции в рамках Союзного государства. В повестке дня исключительно экономика, а именно: дорожные карты, инвестиционные проекты, нефтегазовые вопросы.

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