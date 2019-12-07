Президент направился в Сочи

Сегодня Президент направился с рабочим визитом в Россию. Самолет Главы государства несколько минут назад вылетел из Национального аэропорта Минск и направился в Сочи, где запланирована встреча Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным.



