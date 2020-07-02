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Президент: Наше главное богатство - народ. Во Дворце Независимости вручили госнаграды
Заслуженные и народные
В непринужденной атмосфере за символическим бокалом шампанского продолжились взаимные поздравления. В адрес обладателей орденов и почетных званий звучали слова благодарности. И тем не менее сами заслуженные в кулуарах все же больше говорили о работе.
Александр Высоцкий, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:
"Что мы должны делать? Использовать все тактики, методы оперативно-разыскной деятельности. Но проявляем при этом творчество и фантазию, потому что эти же творчество и фантазию проявляют наши креативные соперники, назовем их так. Да, они умеют прятать, они умеют думать, они пытаются избежать задержания. Ну и, конечно же, утрата денег есть - там только алчность. Пытаемся предугадать, сорвать их планы, изобличить, изъять крупные партии наркотиков и наказать виновных".
Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медицинского университета:
"У нас в университете 25 клинических кафедр, которые тоже задействованы в лечебном процессе. На сегодня многие кафедры работают непосредственно с пациентами с COVID-19. Это терапевты, пульмонологи, инфекционисты и, конечно же, анестезиологи-реаниматологи. У нас еще есть отраслевая научная лаборатория, которая сейчас переориентирована на генетические исследования методом ПЦР для исследования проб на COVID. За полтора месяца сделано более 7 тысяч исследований. Это очень значимаяпомощь нашей Гродненской области в этом направлении
".
Экскурсия для гостей во Дворце Независимости
Большинство приглашенных во Дворце Независимости впервые, а потому перед началом торжественной части по традиции для гостей провели экскурсию. Они узнали историю появления здания, построенного от и до белорусами и из отечественных материалов. Посетили основные залы и сделали яркие фото на память.
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