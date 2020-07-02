Президент: Наше главное богатство - народ. Во Дворце Независимости вручили госнаграды

Заслуженные и народные

В непринужденной атмосфере за символическим бокалом шампанского продолжились взаимные поздравления. В адрес обладателей орденов и почетных званий звучали слова благодарности. И тем не менее сами заслуженные в кулуарах все же больше говорили о работе.

Александр Высоцкий, начальник отдела ГУНиПТЛ МВД Беларуси:

"Что мы должны делать? Использовать все тактики, методы оперативно-разыскной деятельности. Но проявляем при этом творчество и фантазию, потому что эти же творчество и фантазию проявляют наши креативные соперники, назовем их так. Да, они умеют прятать, они умеют думать, они пытаются избежать задержания. Ну и, конечно же, утрата денег есть - там только алчность. Пытаемся предугадать, сорвать их планы, изобличить, изъять крупные партии наркотиков и наказать виновных".

Виктор Снежицкий, ректор Гродненского государственного медицинского университета:

"У нас в университете 25 клинических кафедр, которые тоже задействованы в лечебном процессе. На сегодня многие кафедры работают непосредственно с пациентами с COVID-19. Это терапевты, пульмонологи, инфекционисты и, конечно же, анестезиологи-реаниматологи. У нас еще есть отраслевая научная лаборатория, которая сейчас переориентирована на генетические исследования методом ПЦР для исследования проб на COVID. За полтора месяца сделано более 7 тысяч исследований. Это очень значимаяпомощь нашей Гродненской области в этом направлении

".

Экскурсия для гостей во Дворце Независимости