ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Президент: наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают все, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле

Президент: наши сыновья, которые здесь стоят под флагами победителей, сделают все, чтобы вы жили спокойной жизнью на своей земле
Принимая участие в памятных мероприятиях в Брестской крепости, глава государства подчеркнул:
"Вы - украинцы, белорусы и русские, поляки, евреи, татары. Все, кто живет здесь, на этой земле. Это ваша земля. Вас нигде не ждут, и не верьте этим обещаниям, что вас там примут с распростертыми руками. Это ваша земля, берегите, белорусы, ее, цените. Потому что она принадлежит не только нам. Она принадлежит нашим детям и внукам".
Читайте также:

Главное из выступления Президента 22 июня в Брестской крепости

А. Лукашенко: Мы - суверенное, независимое государство, так будет впредь




Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все