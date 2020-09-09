Президент назначил нового Генерального прокурора Беларуси

Александр Лукашенко сегодня принял кадровое решение. Президент назначил Андрея Шведа Генеральным прокурором. До настоящего времени он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. Глава государства сразу разъяснил подоплеку нынешнего, а также громких кадровых назначений минувшей недели.



"Еще раз хочу напомнить, пользуясь случаем, для особо "просвещенных", которые то ли хайпуют, то ли постятся в интернете по поводу моих кадровых назначений: наверное, это естественный процесс (кадровые назначения) после выборов. Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем Президент планирует работать после выборов. Ну и, естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - отметил глава государства.



Он подчеркнул, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора 9 лет. "Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - сказал Александр Лукашенко.







Президент о новом генпрокуроре: самый у нас подготовленный человек к этой должности

Охарактеризовал глава государства и нового генерального прокурора. Андрей Швед сразу после учебы начинал в прокуратуре с помощника прокурора и затем около 10 лет проработал там на различных должностях. Прошел всю служебную лестницу, начиная с первых ступеней, снизу. Затем четыре года в Госсекретариате Совбеза. Далее заместитель генпрокурора. После тоже важнейший момент. В 2012-2013 годах работал первым заместителем председателя Следственного комитета. Фактически создавал это ведомство. И то же самое уже председателем в судмедэкспертизе, где проработал последние 7 лет. То есть это и есть та самая кадровая школа, о которой неоднократно говорил президент. Кадры есть: молодые, перспективные и надежные.

Президент отметил, что это, наверное, самый подготовленный человек к этой должности, он прошел многие ступени в правоохранительных органах, работал и в прокуратуре.

"Думаю, что это будет правильное назначение на должность генерального прокурора. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек"

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Александр Лукашенко поручил направить необходимые документы на согласование в Совет Республики Национального собрания. Он также попросил утром 10 сентября собрать центральный аппарат Генеральной прокуратуры, пригласить областных прокуроров.

"Я лично приеду и представлю генерального прокурора. Тем более, что есть о чем поговорить, пусть накоротке, с сотрудниками центрального аппарата"

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"Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать (вы знаете, какие это средства массовой информации), что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно. Выросло новое поколение людей, специалистов. Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке"

, - подчеркнул белорусский лидер.

Президент встретится с центральным аппаратом генпрокуратуры

Президент пожелал Андрею Шведу успехов в работе. "Нет необходимости мне как-то вас наставлять в новой должности. Вы лучше меня знаете, чем там заниматься. А завтра утром поговорим с вашими коллегами, достойно Александра Владимировича Конюка проводим. Думаю, он принесет нам немало пользы", - резюмировал глава государства.