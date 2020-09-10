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Президент назначил нового генерального прокурора Беларуси
Александр Лукашенко принял кадровое решение.Андрей Швед вчера был назначен генеральным прокурором. До настоящего времени он возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз. Президент сразу разъяснил подоплеку громких кадровых назначений вчерашнего дня и минувшей недели.
Президент о новом генпрокуроре: Самый у нас подготовленный человек к этой должности
Охарактеризовал глава государства и нового генерального прокурора. Андрей Швед проходил службу на различных должностях в органах прокуратуры. Был замом генпрокурора, затем первым заместителем главы Следственного комитета. На прежней должности председателя Комитета судебных экспертиз проработал семь лет.
Президент встретится с центральным аппаратом Генпрокуратуры
И сегодня новый генпрокурор еще раз получит напутствие от главы государства уже в присутствии коллег. Александр Лукашенко встретится с центральным аппаратом Генпрокуратуры.
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