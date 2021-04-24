Президент о чернобыльских территориях: Надо определиться, что и где будем создавать под инвестпроекты

Жизнь людей на пострадавших от чернобыльской трагедии территориях, восстановление земель и посевная кампания. Сегодня Президент начал свою традиционную поездку в районы, которые затронула техногенная катастрофа. Без малого 35 лет назад весь мир узнал о Чернобыле.

Президент посетил Наровлянский район

Александр Лукашенко посетил Полесский радиационно-экологический заповедник. На этой земле порядка сотни отселенных городов и деревень. До аварии здесь проживали более 20 тысяч человек, а теперь это заповедные места, где активно идет научная работа, развивают экспериментальные хозяйственные зоны. Президенту доложили о развитии региона в целом и Наровлянского района в частности. Александр Лукашенко требует предельно четких расчетов в вопросах развития этих территорий. В будущем важно понимать, где и как на этих землях будут жить люди. Акцент от Президента на развитие новых направлений экономической деятельности, создание рабочих мест. Нынешнее положение дел Александр Лукашенко назвал недостаточно удовлетворительным и потребовал сделать эту работу систематической. Комплексный подход к развитию территорий Президент поручил дополнительно прописать в соответствующей новой программе, по аналогии с той, которую принимали для юго-востока Могилевской области.



Александру Лукашенко показали местную пасеку и конеферму. Президент пообщался с мастерами, которые занимаются народными промыслами на чернобыльской земле. В последние годы ремесленничество и самозанятость получили новые возможности для развития. Но нужно поставить эту работу на коммерческие рельсы, отметил глава государства.

Президент ответил на вопросы журналистов

До конца лета правительство подготовит программу развития чернобыльских территорий, наполнит ее конкретными проектами. Об этом Президент заявил, отвечая на вопросы журналистов. Глава государства также пресек домыслы, которые касаются громкого решения, анонсированного им на прошлой неделе, в том числе фантазии из разряда "Лукашенко сдаст Беларусь России".



Президент планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности президентских полномочий в случае необходимости





А. Лукашенко о переговорах с В. Путиным

Журналистов интересовали и нюансы недавних переговоров президентов в Москве. Союзная повестка была ожидаемо главной. И в этой связи также было немало предположений о том, что Лукашенко летит сдавать белорусский суверенитет. Что осталось за кадром общения лидеров? Президент сегодня озвучил детали.