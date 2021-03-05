К концу пятилетки мотовелозавод должен стать образцовым производством. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения предприятия. Главе государства был предложен вариант решения проблемных вопросов по накопившимся долговым обязательствам завода. Президент в целом его одобрил и поручил подготовить соответствующий проект указа. В центре внимания Главы государства сегодня перспективы развития отечественной мотовелотехники, в том числе предложения по дальнейшему использованию площадей "Мотовело". Напомним, о своем намерении посетить производства Президент заявил 16 февраля. Тогда Александр Лукашенко потребовал разработать четкий, комплексный план развития предприятия.



Акцент на локализацию



Работа с акцентом на локализацию, где это экономически целесообразно, подчеркнул Президент. Важно организовать собственное производство деталей и комплектующих, пока же они импортные. Александр Лукашенко провел своеобразную ревизию возможностей территории "Мотовела" и самого завода. Глава государства против сноса зданий, которые еще могут прослужить. Надо привести комплекс в порядок, с ненужными помещениями разобраться до осени. В первую очередь важно решить вопрос с условиями труда - сейчас они максимально некомфортны. Александр Лукашенко пообещал работникам, что к зиме в этом корпусе мотовелозавода ситуацию исправят. Он лично проконтролирует выполнение поручений.







Президент о "Мотовело": Так жить нельзя. И вы так больше жить не будете



Президент рассказал о решении разместить на нынешней территории "Мотовело" Минский городской технопарк, но основным производством здесь останется изготовление мотовелотехники. "Мы его должны на базе третьего корпуса создать. Это будет самое хорошее, красивое и передовое предприятие, где вы будете работать и за пятилетку увеличите производство техники в два раза", - отметил Александр Лукашенко.

"В центре города мы сохраним эту площадку как производственную, но чистую. Здесь не будет ни литья, никаких нефтепродуктов, это будет чистая площадка. И вторая особенность этой площадки технопарка будет заключаться в том, что это будет исключительно производство, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Никаких посредников и даже никакой торговли, за исключением только, если здесь будут базироваться люди, которые будут торговать продукцией на экспорт".







Президент пообщался с трудовым коллективом МВЗ и журналистами