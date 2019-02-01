Президент о системе образования: Мы должны совершенствовать то, что имеем. Ломать ничего нельзя

Не ломать, но совершенствовать. Именно такого подхода придерживается Президент в вопросах развития национальной системы образования. Будущее этой сферы, а также все проблемные моменты обсудили сегодня во Дворце Независимости. Спектр тем был самый широкий - это обновление учебных программ в школе и вузах, заработная плата и престиж профессии педагогических работников, новые учебники, и, конечно, цифровая трансформация образовательных процессов.