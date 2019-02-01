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Президент о системе образования: Мы должны совершенствовать то, что имеем. Ломать ничего нельзя

Не ломать, но совершенствовать. Именно такого подхода придерживается Президент в вопросах развития национальной системы образования. Будущее этой сферы, а также все проблемные моменты обсудили сегодня во Дворце Независимости. Спектр тем был самый широкий - это обновление учебных программ в школе и вузах, заработная плата и престиж профессии педагогических работников, новые учебники, и, конечно, цифровая трансформация образовательных процессов.

Еще в начале года Александр Лукашенко дал четко понять - за образование возьмутся всерьез. Были поставлены конкретные задачи: качественная подготовка специалистов, никаких случайных людей в магистратуре, пересмотр вузовских и школьных программ. Образование должно быть практико-ориентированным и соответствовать требованиям, которые диктует сама жизнь. Словом, нужно готовить кадры под реальные потребности экономики.

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