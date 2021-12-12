3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Президент о сотрудничестве с Башкортостаном: Нам надо восстановить товарооборот в $700 млн.
Когда уже не пугают ни COVID, ни санкции, потому что надо работать и восстанавливать торговлю! Именно с таким настроем в Минск в начале недели приехала большая и представительная делегация Башкортостана. И первым делом - к Президенту. Напомним, что на прошлой неделе во Дворце Независимости побывал глава Астраханской области. Тотальные локдауны позади, и руководители российских регионов пошли надежным и проверенным путем. Взяли курс на Минск.
COVID не отступил, но жить и работать-то надо. Контакты активизировались. Восстановить допандемийный уровень товарооборота - это главное, скажет Александр Лукашенко. Да и сообща легче выдержать санкционный напор. Беларусь предлагает Башкортостану то, чем сильна - от техники до АПК. А Президент, как всегда, задает высокую планку!
"Не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику, она у нас едина. Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения", - добавил глава государства. Обращаясь к главе Башкортостана, Александр Лукашенко предложил дополнить его лозунг "Мы можем лучше!" словами "Вместе мы можем лучше и больше!". "Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в $700 млн. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы".
Президент
Все
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
Удастся ли демократам США смириться со своим поражением на президентских выборах
Боррель: Европейцам приходится объяснять необходимость поддержки Украины
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Регионы
Все
Происшествия
Все