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Президент о сотрудничестве с Башкортостаном: Нам надо восстановить товарооборот в $700 млн.

Когда уже не пугают ни COVID, ни санкции, потому что надо работать и восстанавливать торговлю! Именно с таким настроем в Минск в начале недели приехала большая и представительная делегация Башкортостана. И первым делом - к Президенту. Напомним, что на прошлой неделе во Дворце Независимости побывал глава Астраханской области. Тотальные локдауны позади, и руководители российских регионов пошли надежным и проверенным путем. Взяли курс на Минск.

COVID не отступил, но жить и работать-то надо. Контакты активизировались. Восстановить допандемийный уровень товарооборота - это главное, скажет Александр Лукашенко. Да и сообща легче выдержать санкционный напор. Беларусь предлагает Башкортостану то, чем сильна - от техники до АПК. А Президент, как всегда, задает высокую планку!

"Не думаю, что нам надо обсуждать какую-то политику, она у нас едина. Не думаю, что у нас есть какие-то расхождения", - добавил глава государства. Обращаясь к главе Башкортостана, Александр Лукашенко предложил дополнить его лозунг "Мы можем лучше!" словами "Вместе мы можем лучше и больше!". "Ориентир вполне очевиден: нам надо восстановить товарооборот в $700 млн. Таких цифр мы уже в 2019 году достигали. Уверен, что при хорошо поставленной работе мы можем спокойно достичь и миллиарда долларов товарооборота. Мы к этому готовы".

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