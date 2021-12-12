Президент о сотрудничестве с Башкортостаном: Нам надо восстановить товарооборот в $700 млн.

Когда уже не пугают ни COVID, ни санкции, потому что надо работать и восстанавливать торговлю! Именно с таким настроем в Минск в начале недели приехала большая и представительная делегация Башкортостана. И первым делом - к Президенту. Напомним, что на прошлой неделе во Дворце Независимости побывал глава Астраханской области. Тотальные локдауны позади, и руководители российских регионов пошли надежным и проверенным путем. Взяли курс на Минск.

COVID не отступил, но жить и работать-то надо. Контакты активизировались. Восстановить допандемийный уровень товарооборота - это главное, скажет Александр Лукашенко. Да и сообща легче выдержать санкционный напор. Беларусь предлагает Башкортостану то, чем сильна - от техники до АПК. А Президент, как всегда, задает высокую планку!