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Президент об экономике: Сработать не хуже, чем у других
Ситуация в экономике и на предприятиях стала темой встречи Президента спремьер-министром Романом Головченко. Мир в состоянии неопределенности. И отправительства требуется еще больше бдительности и решимости в предпринимаемыхдействиях, чтобы не упустить ни одной возможности в этих непростых условиях. Доуровня прошлого года не добираем порядка полутора процента. Причины тому -коронавирус и закрытые границы в связи с пандемией, налоговый маневр в нефтянойотрасли, не на руку и непростая внутриполитическая ситуация. Основной упорправительство делает на повышение качества жизни белорусов и безопасность. Несмотряна внешние факторы, социальные обязательства, взятые государством, выполнены.Это значит пенсии, пособия, субсидии, больничные выплачиваются в срок и вполном объеме.
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