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Президент об обстановке в вузах: нет курса на то, чтобы кого-то придавить, мнение ущемить
При выстраивании работы в вузах важно учитывать специфику этих организаций и работающих в них людей. Ведь это особые, ученые люди, и к ним не должно быть излишних требований, какого-то ущемления. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, подводя итоги совещания в Белгосуниверситете, сообщает БЕЛТА.
"Я же ваш коллега - преподаватель, лектор. И вот я смотрю в аудиторию, когда выступали люди. Кто-то скривился, кто-то головой машет, кто-то не согласен. Вижу, что даже в этой аудитории не все однозначно. Ну и не надо. Не должно быть однозначности этой, - сказал Президент. - Нет курса на то, чтобы кого-то придавить, мнение ущемить. Я часто говорю, что мне кладут на стол график, и совещания практически каждый день. Если нет нескольких точек зрения, я сразу откладываю документ. Нечего проводить совещание".
"Должны быть точки зрения. Мы аккуратно должны обсуждать эти вопросы. Не надо наскакивать друг на друга, не надо крошить друг друга. Это же наши люди. Надо аккуратно подходить. Нельзя ни в коем случае в этой ситуации "ломать друг другу ребра". Притом своим людям, не врагам", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил, что ориентирует на подобный подход и силовые ведомства, ведь даже оппонентов нужно в первую очередь попробовать повернуть к себе. "Но врага надо видеть. Время такое. Но быть очень аккуратными", - заметил он.
Что касается интеллигенции, то Президент также считает недопустимым "затачивать" ее под того или иного политического деятеля: "Этого быть в нашем обществе не должно. Никаких улиц, никаких памятников, особенно при жизни", - сказал глава государства.
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