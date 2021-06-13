Президент обозначил развитие отечественного производства стрелкового оружия в качестве важной темы

Беларусь, которая никогда никому не угрожала оружием, всегда должна быть готова постоять за себя. Руководствуясь этой простой логикой, Президент последовательно давал поручения по разработке и выпуску собственного вооружения.

Ну и плюс к этому комплекс вносит весомый вклад в экономику. У нас немало собственных разработок в ВПК. Традиционно в этой сфере задействованы технологии самого высокого уровня. Сегодня организации военно-промышленного сектора работают стабильно, несмотря на все внешние обстоятельства.В последнее время влияет и эпидситуация, и нарастающий санкционный прессинг. Но все это, судя по прозвучавшему на встрече Президента с главой Госкомвоенпрома и профильным вице-премьером, некритично. В качестве важной темы глава государства обозначил развитие отечественного производства стрелкового оружия.