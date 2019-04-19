Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту

Зарплаты, цены, благосостояние народа, а также внешняя политика, суверенитет и главные ориентиры для ключевых отраслей экономики. Президент Александр Лукашенко сегодня обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту, в котором расставил приоритеты развития государства на ближайшее время и дал ряд четких поручений, как сохранить и приумножить то, чего уже достигла Беларусь.



Три столпа уверенного курса страны: благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность

А фундамент успешного государства - сильная экономика, подчеркнул Глава государства. Экономика и далее будет строиться на основе развития крупных предприятий и производств. В стране в последние годы модернизировано более 500 промышленных предприятий. Созданы новые высокотехнологичные рабочие места. Вместе с тем выполнение отдельных проектов затягивается.







Президент поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в этом году

Зарплаты. Цены. Возможность заработать. А также пенсии. На этом тоже отдельно остановился Глава государства. В частности, поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в этом году. Что касается инфляции, ее необходимо удерживать в пределах 5 %. А рост цен (особенно по чувствительным позициям) должен вызывать незамедлительную реакцию правительства и местной власти. Еще одна ключевая тема - предстоящие избирательные кампании. Выборы в Палату представителей и Совет Республики состоятся в этом году, а президентские в 2020 в строгом соответствии с законом.



Александр Лукашенко высказал свое отношение к коррупции