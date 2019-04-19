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Президент обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту
Зарплаты, цены, благосостояние народа, а также внешняя политика, суверенитет и главные ориентиры для ключевых отраслей экономики. Президент Александр Лукашенко сегодня обратился с Посланием к белорусскому народу и парламенту, в котором расставил приоритеты развития государства на ближайшее время и дал ряд четких поручений, как сохранить и приумножить то, чего уже достигла Беларусь.
Три столпа уверенного курса страны: благополучие народа, миролюбивая внешняя политика и национальная безопасность
А фундамент успешного государства - сильная экономика, подчеркнул Глава государства. Экономика и далее будет строиться на основе развития крупных предприятий и производств. В стране в последние годы модернизировано более 500 промышленных предприятий. Созданы новые высокотехнологичные рабочие места. Вместе с тем выполнение отдельных проектов затягивается.
Президент поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в этом году
Зарплаты. Цены. Возможность заработать. А также пенсии. На этом тоже отдельно остановился Глава государства. В частности, поручил правительству подготовить проекты решений об увеличении пенсий в этом году. Что касается инфляции, ее необходимо удерживать в пределах 5 %. А рост цен (особенно по чувствительным позициям) должен вызывать незамедлительную реакцию правительства и местной власти. Еще одна ключевая тема - предстоящие избирательные кампании. Выборы в Палату представителей и Совет Республики состоятся в этом году, а президентские в 2020 в строгом соответствии с законом.
Александр Лукашенко высказал свое отношение к коррупции
Дал поручение Генеральной прокуратуре подготовить комплекс мер по устранению причин и условий, которые ее порождают. Белорусский лидер дал также ряд поручений по развитию разных отраслей экономики, включая агропромышленный комплекс. Задачи прозвучали по наведению порядка на земле и озеленению белорусских городов, а также по совершенствованию системы образования и кадровой политики, привлечения в ключевые для страны направления молодежи, опытных и квалифицированных кадров. В центре внимания также демографическая безопасность страны, медицина и внедрение новейших технологий. Ряд вопросов поднят депутатами также в общении с Главой государства. Президент традиционно ответил на вопросы.
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