Президент обсудил детали V Форума регионов с послом России в Беларуси

Главной экономической и политической новостью Союзного государства на этой неделе станет V Форум регионов Беларуси и России, который стартует в Могилеве. Его проведение Александр Лукашенко сегодня обсудил с послом России в Беларуси.

Михаил Бабич по совместительству имеет еще и особый статус спецпредставителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Верительную грамоту, которая ознаменовала старт миссии, дипломат вручил белорусскому лидеру пару недель назад здесь же, во Дворце Независимости. Хотя еще ранее был замечен во время переговоров двух президентов в Сочи. Любопытно, что задолго до назначения Бабича послом России в нашей стране в ряде СМИ фигурировали разные мнения и домыслы относительно его кандидатуры. Сегодня стало ясно, стороны настроены на позитив.

Сегодня у нашей страны плотные контакты с 80 регионами России. Кооперационные нити тесно связывают 8 тысяч предприятий двух стран. К слову, по итогам V Форума регионов ожидают весомый экономический эффект в полмиллиарда долларов.

Это станет хорошей прибавкой к товарообороту, который по итогам прошлого года превысил отметку в 32 миллиарда долларов. За первое полугодие 2018 этот показатель уже больше 23 миллиардов.

Такие тесные связи у обеих стран не только в экономическом плане. Плотное взаимодействие наблюдается абсолютно во всех сферах. Об этом свидетельствует и тот факт, что народы двух государств, по многочисленным опросам, называют друг друга самыми дружескими.