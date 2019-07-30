А.Лукашенко: Выборы пройдут в стране по закону и в рамках Конституции

Начнем с масштабного политического события, которое намечено на эту осень. Беларусь готовится к парламентской избирательной кампании. И как заявил сегодня Президент, выборы пройдут в стране по закону и в рамках Конституции.Все нюансы предстоящей электоральной кампании Александр Лукашенко обсудил сегодня на встрече с главой Центризбиркома Лидией Ермошиной. Срок полномочий у парламента и Президента истекает в один год - в 2020. Закон не запрещает проводить эти избирательные кампании одновременно. Но в Беларуси - так сложилась практика - стараются не совмещать.На встрече присутствовала и Наталья Кочанова - глава Администрации Президента. Этот госорган оказывает Центральной комиссии поддержку в организации



На встрече Лидия Ермошина высказала предложения по датам проведения парламентской кампании

Так, Центризбирком считает оптимальным выбрать членов Совета Республики 7 ноября, а депутатов Палаты представителей - 17 ноября. Речь также шла о финансировании избирательной кампании. Подход остается неизменным: выборы проводят по самым экономным стандартам. Что касается организации международного наблюдения, никаких ограничений для желающих не будет! Планируется пригласить основных наших международных партнеров. Это наблюдатели от Содружества, а также представители Парламентской ассамблеи и БДИПЧ ОБСЕ. Обычно белорусский ЦИК приглашает коллег из центризбиркомов других государств.







Обсуждали и вопросы информирования людей о кампании

Позиция Главы государства однозначна: все должно пройти открыто, демократично и по закону. А в основе электоральных процессов должны лежать порядок и стабильность. Начиная с 2001, на базе Дворца Республики во время выборов организуют большой информационный центр. Так сделают и в этом году. Среди информационных новелл - мобильное приложение, которое заработает к парламентским выборам. С его помощью избиратели смогут точно определить свой участок для голосования и даже маршрут к нему.