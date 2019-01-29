Президент обсудил проведение Всемирной шахматной олимпиады с Аркадием Дворковичем

Беларусь продолжает оставаться в центре мирового спорта как страна-организатор крупных форумов. Едва "Минск-Арена" сменила декорации после блестящего чемпионата Европы по фигурному катанию, как пора принимать континентальный форум по биатлону, чуть раньше - "Гонку легенд". Само название говорит, кто к нам собирается приехать. Летом все ждут самый масштабный спортивный проект - II Европейские игры. А уже сегодня выяснилось, что в среднесрочной перспективе нужно готовиться к наплыву самых думающих спортсменов - шахматистов. В 2022 году в Минске пройдет Всемирная шахматная олимпиада. Право проведения этих международных соревнований Беларусь получила в октябре прошлого года. На разогреве у нее будут два Кубка мира - в 2020 и 2021 годах. Сегодня контракт на проведение этих крупных соревнований был подписан в Национальном олимпийском комитете.

А несколькими часами ранее Глава государства Александр Лукашенко провел встречу с руководителем Международной федерации шахмат Аркадием Дворковичем. Обсудили проведение 45-й Всемирной шахматной олимпиады в контексте развития в нашей стране шахматного спорта. С подробностями Николай Стуло.



История этой уникальной семьи известна всей стране. В прошлом году Зезюлькины стали героями проекта Агентства теленовостей

. Папа и мама познакомились, конечно же, в секции шахмат, их дети - неоднократные чемпионы страны, дочь и вовсе чемпионка мира. Даже зять и тот перворазрядник. Глава семьи соглашается с тем, что дети, вдумчиво двигающие фигуры на доске, особенные. Рано взрослеют.

В истории белорусских шахмат много заслуженных людей, но особняком стоит Борис Гельфанд. В 2012 году уроженец Минска претендовал на мировую шахматную корону. Да и вообще почти все страны бывшего СССР могут похвастать подобными традициями. Неудивительно, что чаще всего Олимпиаду как среди мужчин, так и среди женщин выигрывала сборная Советского Союза. Второе место у мужчин делят сборные США и России. У женщин шестикратными чемпионками являются китаянки, четырехкратными - грузинские шахматистки.

С развитием Интернета изменились и сами шахматы. О них меньше упоминают в публичном поле, все же конкуренция за умы современных детей сейчас гораздо более жесткая, но людей, вовлеченных в эту игру, меньше не стало, говорят специалисты. Подготовка шахматистов в Беларуси осуществляется в 13 отделениях. Вовлечены в этот специфический спорт почти 1800 детей и подростков.

В октябре прошлого года случилось знаковое событие - Беларусь выиграла право проведения сразу трех крупных мероприятий. Если говорить проще, Минск на три года станет столицей мировых шахмат. В следующем году у нас пройдет Кубок мира среди женщин, в 2021 - аналогичные мужские соревнования. И, наконец, в августе 2022 - Всемирная шахматная олимпиада. Вообще это один крупнейших международных спортивных форумов в мире. Судите сами, как минимум 180 стран, 3000 шахматистов, 2000 сопровождающих лиц. Кроме соревновательной части будет присутствовать и политическая. На конгрессе ФИДЕ состоятся выборы президента организации и его совета. Прямо сейчас мировые шахматы возглавляет россиянин Аркадий Дворкович. Именно он приехал к Президенту Беларуси поблагодарить за поддержку и обсудить предстоящие события.

И сегодня же Беларусь и ФИДЕ подписали официальное соглашение о проведении трех масштабных форумов в Минске. Так сказать, положили на бумагу то, о чем стороны договорились ранее. Коммуникация между организаторами будет налажена безупречно, в этом сомнений нет. Анастасия Сорокина, которая возглавляет Белорусскую федерацию шахмат, является вице-президентом ФИДЕ.

Олимпиада - форум масштабный, но для белорусской инфраструктуры не станет очень уж серьезным вызовом, скорее, рядовым событием. Ведь все службы, задействованные на спортивных мероприятиях, уже с опытом. Недавно к нам приезжал чемпионат Европы по фигурному катанию, скоро предстоят Европейские игры, затем чемпионат мира по хоккею.