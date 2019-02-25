Президент: Перед законом все равны. И судейский корпус, и законодательная власть, и исполнительная

Работа судейского корпуса и правоохранительной системы - сегодня эти вопросы стали главными во время встречи Президента с председателем Верховного суда Беларуси.



В ближайшее время предстоит масштабное совещание с силовым блоком нашей страны, поэтому Глава государства интересовался мнением Валентина Сукало о работе правоохранителей в целом и Следственного комитета в частности. Отдельный акцент Президента на недопустимость нарушения закона представителями судейского корпуса.





Такую встречу Президента с представителями судейского корпуса планируют организовать во время открытия нового здания Верховного суда, которое находится напротив Дворца Независимости. Как рассказал журналистам Валентин Сукало, разговор обещает быть откровенным: на встречу соберется более 300 участников. Сегодня председатель Верховного суда также сообщил о планирующейся амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси. Разработать законопроект поручил Президент.





