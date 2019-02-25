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Президент: Перед законом все равны. И судейский корпус, и законодательная власть, и исполнительная

Работа судейского корпуса и правоохранительной системы - сегодня эти вопросы стали главными во время встречи Президента с председателем Верховного суда Беларуси.

В ближайшее время предстоит масштабное совещание с силовым блоком нашей страны, поэтому Глава государства интересовался мнением Валентина Сукало о работе правоохранителей в целом и Следственного комитета в частности. Отдельный акцент Президента на недопустимость нарушения закона представителями судейского корпуса.


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Такую встречу Президента с представителями судейского корпуса планируют организовать во время открытия нового здания Верховного суда, которое находится напротив Дворца Независимости. Как рассказал журналистам Валентин Сукало, разговор обещает быть откровенным: на встречу соберется более 300 участников. Сегодня председатель Верховного суда также сообщил о планирующейся амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси. Разработать законопроект поручил Президент.



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Открытие нового здания Верховного суда Беларуси запланировано на начало апреля. Сейчас идет апробация компьютерных систем и аппаратно-программного комплекса. Новое сооружение полностью соответствует современным требованиям, залы оборудованы возможностью видео- и аудиозаписи. Очертания внешнего облика, по задумке архитекторов, напоминают весы Фемиды - богини правосудия.

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