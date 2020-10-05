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Президент обсудил с главой ГТК переориентацию белорусских грузов
Более 6-ти миллиардов рублей таможенных платежей и 71 миллион тонн транзитных товаров с начала года. Ситуацию на таможне и переориентацию белорусских грузов обсудили сегодня у президента.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько. В центре внимания - экономика. Что происходит с транспортными потоками, как выполняются поручения, ранее поставленные перед ведомством.Экспортные пошлины снизились. Одна из основных причин - налоговый маневр в нефтяной отрасли. Не на руку сыграла и пандемия. В итоге - сокращение на 15 % в основном на железнодорожных перевозках. Стоит задача – "наверстать упущенное" и удержаться на уровне 2019 года. Отдельно обсудили и обстановку на границах с Литвой, Латвией, Польшей и Украинойи активность водителей после пандемии.
Глава Государственного таможенного комитета о работе с бизнесом
Сейчас специалисты ведут расчет, насколько выгодно для нас перенаправить грузы с балтийского направления на российское. Беларусь имеет достаточно развитую сеть транспортно-логистических центров. Глава таможенного комитета рекламирует бизнесу наши возможности.
Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:
"У нас построены транспортно-логистические центры, которые могут оказывать различные услуги, связанные с хранением, дроблением товаров, маркировкой, сортировкой - все это возможно, эти процессы законодательно урегулированы".
По его словам, расценки в отечественных транспортно-логистических центрах приемлемые, многие виды услуг даже дешевле, чем в странах Европейского союза. Поэтому можно пользоваться созданными преимуществами.
Совершенствование таможенных технологий
В таможенном комитете проанонсировали: к концу года планируют завершить реконструкцию пункта пропуска "Урбаны" на латвийской границе. Завершить работы на пункте "Верхний Теребежов" со стороны Украины рассчитывают в начале будущего года. Они будут отвечать самым современным международным требованиям и способны пропускать более тысячи 300 автомобилей в сутки.
Совершенствуются и технологии, когда скорость не во вред качеству. Так, практически все импортные декларации оформляются менее чем за 2 часа. Около 90 % экспортных партий отпускаются и вовсе за 5 минут.
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