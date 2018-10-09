Президент обсудил вопросы мировой безопасности с ключевыми персонами в системе ОБСЕ и ООН

Безопасность. В современном мире это слово с каждым днем обретает все большую ценность, именно она сегодня стоит во главе угла и межгосударственных отношений, и просто жизни каждого человека на планете. Ведь, согласитесь, строить экономику, развивать промышленность и просто получать образование, работать гораздо проще, осознавая, что живешь в спокойной стране. Наш Президент постоянно напоминает: политика Беларуси исключительно мирная, а на внешнем контуре главные приоритеты - добрососедство и многовекторность. Мировые отношения сегодня складываются таким образом, что подобные подходы действительно в дефиците. В дефиците и простой диалог, которого так не хватает многим политикам. Именно с этой позицией выступает официальный Минск и на многих международных площадках.

Впрочем, с диалогом, миром и безопасностью уже ассоциируется и сама белорусская столица, которую все чаще выбирают локацией для обсуждения глобальных мировых проблем. Конечно, помним и "нормандскую четверку", и минский диалог, и масштабный форум Парламентской ассамблеи ОБСЕ. И вот сегодня снова в Беларуси обсуждают вопросы общей безопасности на международной конференции, посвященной борьбе с терроризмом. Минск неспроста становится местом встречи, это признание инициатив и усилий Беларуси по налаживанию диалога между государствами. Наша страна вносит свой вклад в борьбу с международным терроризмом, активно проявляя себя на площадках ООН и ОБСЕ, где по белорусским инициативам принимаются важнейшие решения.

Такой подход высоко ценят. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер сегодня во время встречи с Александром Лукашенко даже отнесет Беларусь к той редкой группе стран, которая занимается строительством мостов, что особо важно, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются. Впрочем, во Дворце Независимости сегодня обсуждали и роль Беларуси на площадке Организации Объединенных Наций. Как оказалось, заместителя генсека ООН с нашей страной связывает не только тесное сотрудничество.

Отец Владимира Воронкова родом из Шкловского района. Так что тема малой родины сегодня приобрела международные масштабы. Обо всем подробно Наталья Бреус.

Еще в мае, будучи в белорусской столице, вторил официальному Минску - говорил, что взаимоотношения между странами в мире сегодня вызывают беспокойство. Противостояние Востока и Запада только усиливается. Важно не допускать эскалации. Поэтому диалог - в самых разных вариациях - это то, что нужно. Будучи участником ОБСЕ, Беларусь не сидит, сложа руки, активничает.

Вопросы безопасности нам не безразличны. Тем более, когда неспокойно у самых наших границ. Неравнодушие и инициативность ценят в мире, потому у нас прошлым летом встречались парламентарии стран ОБСЕ. Мы готовы делать больше - важный акцент, который звучит от белорусского Президента сегодня на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ. Но пришло время, чтобы роль самой организации при решении международных проблем была куда весомее.

Европейская безопасность в кризисе. Хватает конфликтов на евразийском пространстве. Их разрешение - от Нагорного Карабаха до Украины - ключевое направление деятельности ОБСЕ. Крупнейшей в мире региональной организации, которая занимается вопросами безопасности. Она объединяет 57 государств в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Спокойствия не добавляет всеобщая гонка вооружений и всплески террора. Масштабная война в Сирии, неутихающий Донбасс… Именно на таком фоне Беларусь бьет в колокола - давно пора обновить Хельсинский процесс для разрядки между Западом и Востоком. Ну а пока суть да дело - медленно, но верно Минск делает все для того, чтобы диалог получался.

Беларусь и ОБСЕ тесно сотрудничают по целому ряду вопросов - это и борьба с торговлей людьми, реформа сектора безопасности, вопросы гендерного равенства. И, конечно, - минский формат переговоров по Украине остается очень важным. Встречи контактной группы проходят регулярно.

Киберпреступность, торговля людьми, наркотрафик, миграция – все эти беды не знают границ. Серьезная угроза всему миру и безопасности каждого государства сегодня – это терроризм. Статистика ООН неутешительна. Только в прошлом году было совершено 11 тысяч терактов в более чем 100 странах. В итоге погибли 25 тысяч человек, 35 тысяч были ранены. Впечатляет и сумма совокупного экономического ущерб от террористической угрозы - 90 миллиардов долларов. Как вместе бороться с этим злом, в том числе и в цифровом пространстве? Задача со звездочкой для всех государств. Все чаще экстремисты используют технологии в своих преступных замыслах. Противостоять этому нужно сообща. В Беларуси постоянно совершенствуется законодательство, чтобы эффективно бороться с экстремизмом. Плюс к этому активно работают на международных площадках - от инициатив по защите важнейших объектов энергетической инфраструктуры до участия в Евразийской группе, которая противодействует финансированию терроризма. Наша страна поддержала принятие еще в 2006 году Глобальной контртеррористической стратегии ООН. В таком ключе антитеррора работает Беларусь и в Содружестве Независимых Государств, и в рамках ОДКБ. То, что эта тема становится приоритетом Организации Объединенных Наций, понятно и по тому, что результатом реформ нового генерального секретаря Гутерриша стало создание год назад специального управления.

Глава контртеррористического управления - российский дипломат с белорусскими корнями. Оказалось, что отец Владимира Воронкова - уроженец Шкловского района Могилевской области. Все детство дипломат провел именно в этих краях. Этот факт, конечно, повлиял на тон разговора во Дворце Независимости. Говорили не только о развитии системы ООН (это важно), но и о малой родине - это от души.

Активность белорусской дипломатии на площадке ООН очень заметна. Кстати, в последнее время в стенах организации, как показала прошедшая Генассамблея, государства все чаще обмениваются упреками. Не без этого. Поэтому вопрос укрепления доверия выходит на первый план.