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Президент объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей

Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил выговор губернаторам Витебской и Могилевской областей. К дисциплинарной ответственности за необеспечение выполнения поручения Главы государства о своевременной выплате заработной платы привлечены Председатель Витебского областного исполкома Николай Шерстнев и Могилевского областного исполнительного комитета Владимир Доманевский.

Соответствующее распоряжение подписано белорусским лидером.

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