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Президент: Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну

Президент: Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за страну

"Спорт - одна из важнейших составляющих в социально-политическом устройстве современного мира, и каждый сегодня в Беларуси, не только мы с вами, понимает это. Олимпийские победы объединяют нацию, вселяют чувство гордости за свою страну, открывают новых героев. Отражают, в конце концов, уровень развития общества, науки, медицины, экономики и государства в целом", - сказал Глава государства, открывая олимпийское собрание НОК Беларуси.

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