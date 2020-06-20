Президент открыл мемориал памяти сожженных деревень Могилевской области

Главная задача всех нас - защитить страну. Такое заявление сделал сегодня Президент Александр Лукашенко, принимая участие в открытии мемориала памяти сожженных деревень Могилевской области. Комплекс расположен в деревне Борки. Ее трагедия – часть исторической памяти народа Беларуси. 78 лет назад в ходе одной из самых крупных карательных операций за один день нацисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей. Эти события легли в основу одной из сюжетных линий самого пронзительного фильма о судьбе мирного населения в годы Великой Отечественной "Иди и смотри".



В память о жителях деревни Борки и сожженных деревнях области в советское время был установлен памятник-скульптура воину и девушке. А в 2004-м возведена часовня в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших". Чуть позже установили стену памяти сожженных деревень. В прошлом году было решено реконструировать памятные знаки и создать здесь мемориал, раскрывающий и показывающий в полной мере все зверства нацизма. Президент осмотрел объекты комплекса, а также пообщался с людьми.



