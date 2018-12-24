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Президент: отношения с Россией строятся на системной и плановой основе

На совещании у Главы белорусского государства обсуждаются актуальные вопросы сотрудничества и выполнение ранее достигнутых договоренностей на высшем и правительственном уровне с Российской Федерацией.

Президент обратил внимание, что наши отношения с Россией строятся на системной и плановой основе. Утверждены приоритеты Союзного государства на ближайшие 5 лет, и государства вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и идут к формированию общего правового пространства. Это движение опирается на безусловное уважение суверенитета двух стран и выбор двух народов.

Как ожидается, ключевой темой завтрашних переговоров в Москве на высшем уровне станет так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере. Одностороннее решение России по этому вопросу значительно снижает конкурентоспособность отечественной нефтепереработки, а суммарные потери уже превысили 4,5 миллиарда долларов.

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