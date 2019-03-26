Президент оценил итоги деятельности агрохолдинга "Купаловское"

Сегодня работая в Могилевской области,

, который был создан два с половиной года назад. Тогда было принято решение пойти по принципу укрупнения, чтобы сельхозпредприятия работали эффективнее, а ресурсы АПК использовались максимально. В своих родных местах Президент знает детально каждое хозяйство, а потому именно здесь отрабатываются многие решения для сферы АПК и модернизации районов в целом. Никто не ожидал, что Александр Лукашенко сразу отвергнет предложенный маршрут и пойдет "не туда". Как выяснилось, не зря. За приглаженным на первый взгляд фасадом факты бесхозяйственности и безалаберный подход к делу. Тут же последовали принципиальные кадровые решения. Впрочем, ситуация в холдинге стала и последней каплей после невыполнения поручения Президента о своевременной выплате зарплаты в регионе и в целом слабых показателей Могилевской области. Из года в год регион буквально "плетется в хвосте". В итоге губернатор снят с должности. Подробнее

Илона Красутская.

Каждая поездка Президента в регионы - это не только новые задачи, но и возможность посмотреть, как выполняются прежние поручения. Второй день подряд та же локация - Шкловский район. Накануне звучала критика Президента, казалось бы, это только должно подстегивать вертикаль к активным действиям, но на практике обратная картина.

МТК "Слижи"относится к "Амкодор Шклову" иагрохолдингу "Купаловское"

Изначально, что называется, ничто не предвещало беды. Александр Лукашенко приехал на МТК "Слижи", он относится к "Амкодор Шклову", который в свою очередь принадлежит агрохолдингу "Купаловское". Да, такая сложная цепочка. Ведь по задумке, он должен стать самым прогрессивным в стране. Что там ... Примером АПК XXI века. Громкие заголовки с таким названием год назад облетели все СМИ. Идея принадлежит Президенту: объединить в холдинг так называемые предприятия-середняки, чтобы создать комплексную структуру с полным циклом производства, переработки и реализации продукции. Где, как ни в Шкловском районе, проводить этот агроэксперимент?! Президент отлично знает здешние земли, а многие хозяйства гремели на весь Советский Союз. Главное - не потерять существующую базу и активно делать следующие шаги - идти на укрупнение, чтобы хозяйства Шкловского района работали эффективнее и по максимуму были использованы ресурсы АПК.

Владенья "Амкодор Шклова" - не только МТК, площади под зерновые и рапс. Выручка от реализации продукции в прошлом году составила почти полмиллиона рублей чистой прибыли, а за первые пару месяцев 2019 еще прибавили. Словом, проект себя оправдывает. Следующий этап - создание полноценного мясо-молочного производства в холдинге.

Агрохолдинг "Купаловское" - ответ вызову времени. Ставка на передовые технологии, эффективность в условиях конкуренции на мировых рынках. Пожалуй, каждый белорус хоть раз слышал фразу, что Россельхознадзор то закрыл, то открыл сколько-то там белорусских предприятий. Компромиссы, переговоры, в том числе на высшем уровне. По тегу "Союзное государство" можно найти не только информацию о частых встречах Лукашенко и Путина, но и фейках. Очередной вброс порции псевдоинфоповодов российские СМИ сделали по следам вчерашнего визита белорусского лидера на Шкловщину.

Пока кто-то играет в закулисные игры, лоббирует личные интересы и даже с помощью агрессивного маркетинга, заказных материалов в СМИ пытается убедить потребителя купить свой продукт, белорусским молочным брендам репутацию подмочить не удалось. Ведь наш главный козырь - качество.

За последние два десятилетия производство молока в стране выросло в 2,5 раза.

В прошлом году эта цифра достигла 7 миллионов тонн. Почти половина высшего -экстра-класса. Экспортируем продукцию на 2 миллиона долларов. Вкус нашего молока знают даже в Китае, идем по дальней дуге, уж если самые близкие партнеры закрывают рынки.

За 2 десятилетия в модернизацию белорусского АПК вложены десятки миллионов долларов

, поэтому закономерен такой повышенный спрос у Президента к отрасли и людям, которые ее курируют.

После традиционных докладов, Президент решает посмотреть комплекс, отвергает предложенный маршрут, далее - полная импровизация.

МТК "Слижи", название по одноименной деревне рядом. Казалось бы, почему бы не снимать сливки, если есть все необходимое?! Комплексу всего два года, но внешне так и не скажешь. Мягко говоря, все выглядит удручающе. Особенно постоялицы.

Повсюду полнейший хаос, грязь, и это при том, что все знали, Президент в эти дни инспектирует район. В коровниках ни души: ни операторов по откорму, ни ветеринаров. На многочисленные вопросы Главы государства зачастую невнятные ответы или молчание.

Следующая локация, куда внезапно приезжает Президент, - мехдвор. Там такая же вопиющая бесхозяйственность! Эти кадры без лишних слов описывают недобросовестное отношение ко всему! И это несмотря на то, что накануне территорию проверял руководитель агрохолдинга и там якобы наводили порядок. Президент потребовал открыть все запертые двери. Кругом отсутствие порядка в производственных помещениях. Бардак и кладбище ненужных вещей. Оказалось, что за фасадом скрыты ржавая техника, металлолом, разобранные погрузчики… Все захламлено.

Александр Лукашенко прошелся по всей территории комплекса и пообщался с работниками

Александр Лукашенко прошелся по всей территории и пообщался с работниками комплекса, которые явно не ожидали увидеть Президента в таких скрытых от глаз посторонних закоулках. Задавая вопросы вот так напрямую можно оценить реальное положение дел.

Ситуация в холдинге стала "последней каплей" после невыполнения поручения Президента о своевременной выплате зарплаты в регионе и слабых показателей в области.

Президент принимает принципиальные кадровые решения

Только факты. Темпы развития экономики за прошлый год - последнее место. В аутсайдерах и промышленность, и сельское хозяйство. Ну как здесь не реагировать? В итоге Президент принимает принципиальные кадровые решения. Глава Шкловского района Василий Витюнов направлен работать руководителем агрохолдинга "Купаловское". Сегодня же был представлен и.о. председателя Шкловского райисполкома - это теперь уже экс-помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. Губернатор региона Владимир Доманевский снят с должности. Исполнение обязанностей председателя Могилевского облисполкома возложены на первого заместителя. По остальным руководителям Президент поручил в кратчайшие сроки внести предложения.