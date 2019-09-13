Президент: Парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии с законодательством

Парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии с законодательством. На это Президент обратил внимание накануне - во время принятия кадровых решений. Заметно обновился пул наших послов за рубежом. Помимо этого - новые лица и в местной вертикали. Глава государства согласовал назначение председателей некоторых райисполкомов в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Руководители вступают в должности как раз в разгар парламентской гонки. В зоне их ответственности все вопросы - от сельского хозяйства, решения проблем людей до выплаты зарплат на предприятиях.