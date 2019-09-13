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Президент: Парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии с законодательством
Парламентские выборы в Беларуси должны пройти в соответствии с законодательством. На это Президент обратил внимание накануне - во время принятия кадровых решений. Заметно обновился пул наших послов за рубежом. Помимо этого - новые лица и в местной вертикали. Глава государства согласовал назначение председателей некоторых райисполкомов в Гомельской, Гродненской и Минской областях. Руководители вступают в должности как раз в разгар парламентской гонки. В зоне их ответственности все вопросы - от сельского хозяйства, решения проблем людей до выплаты зарплат на предприятиях.
А. Лукашенко: Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов
Беларусь всегда готова предоставить площадку для решения глобальных конфликтных вопросов и проведения важнейших международных форумов по теме безопасности - прозвучало во время церемонии вручения верительных грамот. К нам прибыли 13 новых зарубежных посланников. Среди руководителей дипмиссий - представитель ближайшего союзника - России, а также послы постсоветских республик, Евросоюза, Центральной Америки и Африки. На фоне разногласий ключевых мировых игроков в сфере контроля над вооружениями востребованность белорусской инициативы о возобновлении международного диалога только растет. И в этих условиях нужны действенные меры по укреплению безопасности.
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