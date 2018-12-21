Президент подписал проект решения о назначении Станислава Зася Генсекретарем ОДКБ

Президент поддержал назначение Станислава Зася на должность генерального секретаря ОДКБ, подписав проект решения Совета коллективной безопасности. Об этом стало известно во время рабочей встречи Александра Лукашенко и государственного секретаря Совета безопасности Беларуси. Станислав Зась проинформировал белорусского лидера о своем визите в Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств также поддержали белорусскую кандидатуру. Отметим, что такой формат собеседования предложил наш лидер во время декабрьской встречи президентов в Санкт-Петербурге.





Александр Лукашенко обратил внимание на реализацию многих договоренностей, которых участники ОДКБ достигли во время ноябрьского саммита в Астане. Одна из ключевых задач организации - выстраивание пояса добрососедства и укрепление общих границ. Не менее важно разрешить все споры и разногласия. Уже после рабочей встречи журналисты поинтересовались у Станислава Зася ситуацией вокруг Армении. У остальных участников в этом вопросе с Ереваном наметились разногласия, но все решаемо.