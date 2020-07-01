Президент подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных вопросов белорусов

От зарплат и возведения жилья до строительства дорог и развития целых отраслей. Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов жизни белорусов. Слышать каждого, разобраться в ситуации, помочь или предложить другой выход. На этом Александр Лукашенко не раз акцентировал внимание своего политического штаба.



Активнее работать с людьми, быть внимательными к их проблемам - прямое поручение и всей вертикали власти. Система "достучаться" выстроена - от прямых телефонных линий, личных приемов до встреч с трудовыми коллективами. Немало предложений прозвучало и во время сбора подписей инициативной группой.



Документ аккумулировал все самое важное, что волнует людей: будь то большой город или малый населенный пункт. Медицина, ЖКХ, строительство, реконструкция дорог и сфера услуг. А также вопросы, связанные с социальной политикой, ценообразованием, выплатой зарплат. Документ этот - как основа плана конкретных мероприятий. Поручения даны по каждому региону. Контроль за их исполнением будут вести Администрация Президента совместно с Комитетом госконтроля и ежеквартально докладывать Главе государства. О стратегических задачах и решении точечных вопросов на местах - Светлана Лукьянюк.







Региональные вопросы. Нехватка социальных объектов

О своих мечтах говорят жители Дзержинска. Сегодня здесь есть дефицит спортивных площадок. ФОК - как лучшее решение для всех, кто за активный и здоровый образ жизни. И такой объект здесь построят.





Владимир Анисович, житель г. Дзержинска:

"Бассейн есть у нас, но это бассейн школы. И туда не каждый может ходить, а если будет свой ФОК, тобольше детей туда будетходить".

Артем Совастюк, житель г. Дзержинска:

"Мой любимый вид спорта - это баскетбол. Если раньше у нас было 4 тренировки в неделю, то после того, как построят ФОК, можно будет и каждый день заниматься, ведь всем местахватит".

Среди малых городов Минской области повышенное внимание к Дзержинску и Фаниполю. Во-первых, это города-спутники, а во-вторых, именно здесь в последние годы активно развивается промышленность, появляются новые рабочие места. "Штадлер Минск", "Салео", "Амкодор". Возводят и новое жилье. И на этом фоне заметно отстает инфраструктура.

Галина Гапанькова, начальник управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома:

"Физкультурно-оздоровительный комплекс - это площадки, где будут заниматься всевозможными видами спорта все жители Дзержинска и района. Разных возрастных групп. Кроме того, будет создана безбарьерная среда, чтобы люди с ограниченными возможностями также могли свободно заниматься спортом".

Тому же Фаниполю с его молодыми семьями не хватает детского садика и школы. Именно их в ближайшие годы и построят. Запросы на местах услышаны.

Маленьких проблем не бывает

Маленьких проблем, по сути, не бывает. Если они создают дискомфорт обычной жизни людей, то становятся большими. Есть то, что волнует многих, например, рабочие места, зарплаты, чистая вода, хорошие дороги и доступность качественных услуг, чтоб и поликлиника, и детсад, да и физкультурно-оздоровительный комплекс - тоже не излишества. Как и общественный транспорт, чтоб те же маршруты и расписания все же прокладывались и планировались с учетом нужд людей.





Такой, казалось бы, понятный механизм, порой буксует на местном уровне. Не упустить ничего, выслушать каждого - Президент всегда нацеливает на это чиновников разных уровней во время их личных приемов. Ведь если человек пришел в высокий кабинет, значит - ищет правду, и пока ее не нашел. Четкий ориентир у Президента и для своего политического штаба - сосредоточиться на работе с обращениями граждан, аккумулировать проблемные вопросы, в том числе и во время сбора подписей. И главное - содействовать их решению.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Я, когда-то встречаясь с руководителем инициативной группы, попросил, чтобы продолжали сбор подписей, хотя их было уже достаточное количество. Я тогда попросил не потому, что нам не хватает подписей. Мы получаем огромный массив информации снизу о том, что происходит в селах и деревнях, на хуторах или (как их раньше называли) деревнях, в крупных городах. Вся она анализируется, и основные вопросы, которые волнуют людей, выкристаллизовываются - и на стол Президенту".

План действий

Все предложения от людей инициативная группа во время сбора подписей собрала воедино и предложила план действий. Он и стал основой распоряжения. Точечно по каждому пункту, для каждого госоргана и местной вертикали.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

"Надо сказать, что часть вопросов сегодня уже решена. А те вопросы, которые касаются и ценообразования, и медобслуживания, образования, создания высокотехнологичных рабочих мест, мы понимаем, что это комплексные вопросы, которые требуют своего законодательного решения, требуют выделения финансирования, оперативно были переданы Главе государства".

Рабочие места, зарплаты, цены

Актуальны новые рабочие места и новые производства. По поручению Президента контролируют и необоснованные увольнения людей. Ведь потеря работы это всегда стресс, особенно если город небольшой и свободных мест немного. Да и в республиканском масштабе банк вакансий значительно полегчал. Сейчас в нем почти 76 тысяч предложений от 150 предприятий. Выбирают по условиям и зарплатам. В тесной увязке с ней цены. Мониторинг за ними только с учетом доходов белорусов, и быстрое реагирование в случае необоснованных перекосов. МАРТ особое внимание уделяет социально значимым товарам, тем, что в нашей корзине каждый день: мясо, молоко, крупы.

Михаил Жигало, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

"В настоящее время мы проводим активные мониторинги ценовой ситуации от поставщиков, импортеров, производителей и заканчивая розничной ценой, которая видна покупателю на полке. В случае выявления дисбаланса, мы можем непосредственно вводить и ценовое регулирование, так и применять иные меры для стабилизации ситуации".

Целевой набор

Поддержаны и абитуриенты - целевики, те, кто поступают в высшие и средние специальные заведения и после окончания учебы уедут работать по специальности в свой город. Особенно это касается сельскохозяйственных специальностей. Такой шаг в развитие решения, принятого 2 года назад. Тогдаи были созданы аграрные классы.

Игорь Карпенко, Министр образования Беларуси

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"В этом году у нас первый выпуск. То есть в этом году ребятасмогут поступать на сельскохозяйственныеспециальности по итогам собеседования при наличии целевого направления. Таким образом мы поддержим эти специальности, чтобы обеспечить кадрами важную для нашей страны отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны".





Вообще все вопросы, те, что попали в большой документ, можно разделить на два блока: стратегические задачи для правительства и местной власти. Например, в дополнение ко всему выше. Использовать электричество в хозяйственных нуждах планируют чаще, чтобы на электропереводили и плиты, и подогрев воды на дачах и в частных домах. А все больше белорусов выбирали электротранспорт. Под стать авто должны быть и дороги. Здесь главное и вовремя латать, строить новые, а также развивать торговлю и сервис вдоль трасс. Поручения и по дорожному сбору. Развязки по этому вопросу ждали давно. Теперь точно - пошлину отвяжут от техосмотра.

Помимо вот этих стратегических целей есть и более приземленные, точечные, но не менее важные, в разных регионах.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

"Непосредственно в Минской области запланировано построить ряд объектов социального назначения, в том числе в системе образования, детские дошкольные учреждения, в ряде городов, это Дзержинск, Солигорск, Заславль. Если говорить в целом по стране, то это вопросы развития Могилева, Полоцкого района, Пинска и многих других. Серьезное внимание уделено вопросам жилищной политики, дальнейшего развития, выделения средств на строительство арендного жилья, жилья для военнослужащих, а также обустройство военных городков, которые естьв Борисове".

Строительство путепровода-дублера в Могилеве

Перезагрузку областного центра ждут и в Могилеве. Масштабный проект - строительство трассы-дублера по улице Якубовского позволит авто перемещаться по городу, не въезжая в центр. А также свяжет два растущих микрорайона -новый - Казимировку и Спутник.

Сейчас большая подготовка - снесли свыше 30ветхих и пустых зданий. Появятся новые коммуникации, два путепровода над ж/д полотном. В будущем на трассе заработает и система "умный город" - когда компьютер в помощь по регулировке движения.

Андрей Москалев, зампредседателя Могилевского горисполкома: